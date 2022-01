Após sintomas gripais e de sofrer AVC em casa, comerciária de Vilhena morre aos 36 anos em hospital de Cacoal

-------- Continua depois da Publicidade--------

Andréia foi transferida intubada para o Heuro de Cacoal.

Será velada hoje, na Igreja Assembleia de Deus do bairro São José, em Vilhena, o corpo da comerciária Andréia Souza. Ela tinha 36 anos e faleceu ontem no Hospital de Emergência e Urgência de Rondônia (Heuro), em Cacoal, para onde havia sido levada no dia 30 de dezembro.

Na semana do natal Andréia começou a apresentar sintomas gripais em casa. Além disso, tossia bastante, tinha febre, diarréia e espirrava muito, segundo contou uma vizinha. Levada para a UPA na terça-feira, 29, foi medicada e voltou para casa.

No dia seguinte, ao sofrer um AVC, a comerciária, que morava com os avós, saiu de casa sem conseguir falar e foi levada novamente para a UPA. De lá, foi mandada para o Hospital Regional e, em seguida, transferida intubada para Cacoal.

Ontem à noite, Andréia, que havia testado negativo para Covid, não resistiu e foi a óbito. Não há confirmação de que a morte dela tenha relação com a gripe. Em seu atestado de óbito, a causa do falecimento consta como AVC.