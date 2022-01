Após ser liberado da delegacia, homem pratica furto e assalto em menos de 24 horas em Brasiléia;Vídeo

-------- Continua depois da Publicidade--------

Um homem identificado por Arlindo José Rodrigues Júnior, de 26 anos, foi preso na noite deste sábado (15), pela segunda vez após cometer crimes na cidade de Brasiléia. o primeiro motivo da sua prisão, foi quando conduzia uma moto pela contra-mão, na cidade de Epitaciolândia.

Após uma perseguição pelas ruas da cidade de forma perigosa oferecendo perigo para a sociedade, a guarnição conseguiu para o homem que portava um simulacro (arma tipo pistola de brinquedo).

O homem foi conduzido para a delegacia, onde foi entregue para a equipe plantonista, juntamente com a arma de brinquedo e a moto que iria ser averiguada se havia registro de furto no lado brasileiro, ou boliviano.

Arlindo foi conduzido para uma das celas, mas, foi liberado horas depois. No dia seguinte, no sábado por volta das 19h00, outra equipe do 5º Batalhão da Polícia Militar do Alto Acre, foi acionada para averiguar um assalto ocorrido em uma drogaria da cidade de Brasiléia.

Segundo foi apurado, Arlindo seria o principal acusado, uma vez que vários sistemas de segurança registrou o mesmo praticando roubos durante o dia. Em um dos registros, o mostra entrando um quintal e furtou uma bicicleta.

Momentos antes, teria tentado praticar o mesmo em frente a uma farmácia, mas, foi impedido por terceiros, conseguindo fugir evitando ser detido e entregue as autoridades policiais.

Não dando por satisfeito, o mesmo utilizando novamente de uma arma de brinquedo, teria montado ‘campana’ próxima a mesma farmácia e esperou o momento para abordar uma mulher que chegava em uma moto vermelha.

Não satisfeito, entrou na farmácia e anunciou o assalto, levando o dinheiro que havia no caixa. Em seguida, iria levar a moto para ser vendida por apenas 200 reais e no trajeto, teria sofrido um acidente sendo alcançado pelos policiais e foi preso.

Antes, Arlindo teria ido no lado boliviano e vendido o celular da vítima pelo valor de 100 bolivianos, menos de cem reais. O mesmo foi conduzido para delegacia de Brasiléia, onde ficou a disposição do delegado plantonista.