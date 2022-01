Após semanas de queda, preço da gasolina volta a subir

-------- Continua depois da Publicidade--------

O preço médio da gasolina comum voltou a subir no Brasil no período de 9 a 14 de janeiro. Segundo o boletim divulgado pela Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP), na sexta-feira (14), este é o primeiro aumento depois de nove semanas consecutivas de queda.

O valor médio da gasolina no país está em R$ 6,608. Enquanto isso, na primeira semana de janeiro ele estava em R$ 6,596.

Na terça-feira (11), a Petrobras havia anunciado o primeiro reajuste no valor da venda dos combustíveis para as distribuidores. Ele já passou a valer a partir da última quarta (12).

Segundo a ANP, o diesel também registrou alta. O valor médio do produto saltou de R$ 5,344 para R$ 5,422 em apenas uma semana.