Após se desequilibrar e cair da carroceria de carro, mulher morre ao bater a cabeça, no Amazonas

-------- Continua depois da Publicidade--------

Itacoatiara – AM | Na noite desta sexta-feira (07), uma mulher identificada como Roseli Matos, de 39 anos, morreu em um grave acidente na rua Benjamin Constant, município de Itacoatiara, interior do Amazonas.

Câmeras do circuito de vigilância de um comércio flagraram o momento em que a vítima cai da carroceria de um carro modelo Ford Courier, após o veículo fazer uma curva rápida. Roseli se desequilibrou e ao cair no chão, bateu a cabeça e morreu no local.

O condutor do carro ao perceber o acidente, tentou socorrer a vítima que já se encontrava desacordada. O óbito foi confirmado e o corpo foi levado até o necrotério no mesmo carro em que a moça se acidentou.