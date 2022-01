Após prefeitura entregar 60 contêineres à bairros de Cruzeiro do Sul, lixo é jogado fora da caixa

-------- Continua depois da Publicidade--------

Nesta terça-feira, 25, à prefeitura anunciou a distribuição de 60 contêineres apropriados para a coleta de lixo em Cruzeiro do Sul.

A caixa tem rodinhas e tampa principalmente, para evitar que urubús e cães rasgue as sacolas e espalhem o lixo nas ruas.

Apesar de só depender agora do cidadão, que deve apenas colocar o lixo no lixo, nem sempre é isso que acontece.

Um dia após a entrega desses contêineres nos bairros, um flagra foi registrado na manha desta quarta-feira.

Ao passar pelo bairro 25 de agosto, o vereador Franciney Melo, viu muito lixo fora da caixa. Ele aproveitou para alertar a população para a destinação correta de resíduos.

“Eu ia passando na Avenida 25 de agosto e me deparei com essa situação onde tem uma caixa de lixo nova que foi entregue ontem, 60 contêineres pela prefeitura de Cruzeiro do Sul. E eu fico triste com essa situação, porque mesmo tendo a caixa de lixo, as pessoas jogam o lixo foram da caixa. O povo tem que ter a consciência de que o prefeito é apenas o gestor e está fazendo a parte dele. E as pessoas precisam ter a consciência de que precisamos cuidar da nossa cidade com carinho”.