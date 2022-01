Após perder o freio carro cai dentro do Rio Juruá próximo a balsa de Rodrigues Alves

-------- Continua depois da Publicidade--------

Na noite desta última sexta-feira (21), um veículo modelo, Hb20, caiu dentro do Rio Juruá, próximo a balsa que faz a travessia para o município de Rodrigues Alves, após o motorista perder o controle do freio.

De acordo com informações de populares, no momento do acidente, o condutor do veículo teria atingido um idoso. Uma ambulância do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU), foi acionada, prestou os primeiros socorros e encaminhou o idoso ao PS.

Um cabo de aço chegou a ser amarrado ao carro no intuito de evitar maiores danos.