Após morte de parceiro, Marcela MC Gowan se declara à cantora sertaneja: “entregar ao amor”

Marcela MC Gowan usou as redes sociais para se declarar à cantora sertaneja.

Essa semana o Brasil chorou mais uma morte de um artista, após a perda irreparável de Marília Mendonça em Novembro, dessa vez a estrela que se apagou foi a do cantor Maurílio, dupla com Luiza. O sertanejo ao lado de sua dupla emplacou vários sucessos e se posicionavam como uma das duplas de maior relevância no cenário da música sertaneja. Após a morte do parceiro de Luiza, Marcela MC Gowan que é namorada da cantora decidiu usar as redes sociais para fazer uma reflexão.

“É impossível viver o dia de hoje sem reflexões, 2021 foi um ano intenso, o que foi bom, foi muito bom, o que foi ruim, foi muito ruim. Assim, sem meio termo. Profissionalmente foi um ano de colheita, de muito trabalho, muito crescimento e realização. Entre tantas coisas, eu escrevi e publiquei meu primeiro livro. E pude ver mensagens que considero essenciais se espalhando por aí”, escreveu.

Em outro trecho a sexóloga e ex-BBB disse: “Encarei um desafio pessoal, me entregar ao amor e, nos últimos 12 meses, dividi minha vida com a mulher mais f*** desse mundo, nos apaixonamos, curtimos, viajamos, demos muitas risadas, crescemos e construímos, mas também recebemos golpes muito doloridos da vida. Nosso chão foi tirado mais de uma vez. Dores, lágrimas e muitos questionamentos viraram uma rotina, muitos porquês jamais serão respondidos, mas deixaram uma lição, a importância do amor, da gratidão, de que nossos sonhos devem ser vividos”.

Marcela MC Gowan encerrou sua reflexão falando sobre suas expectativas para 2022: “Eu entro em 2022 um pouco hesitante, com consciência da minha pequenez diante do mundo e dos planos de Deus, incerta do que me espera, mas com a certeza de que quero seguir protagonizando minha própria vida e me entregando intensamente a cada momento”.