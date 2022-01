Após Marília Mendonça e Maiara, Bruno, dupla de Marrone, relata terror ao enfrentar queda de avião: “susto”

-------- Continua depois da Publicidade--------

Bruno viveu momentos de tensão após avião ter que fazer pouso de emergência

Nos últimos meses de 2021 o Brasil viveu o luto de perder Marília Mendonça, uma das maiores vozes no cenário da música sertaneja. Após o acidente que vitimou a sertaneja, quem passou o mesmo susto foi a cantora Maiara, dupla de Maraisa, que viu o seu avião fazer um pouso de emergência após uma ave se chocar com uma das turbinas. Outro que viveu o mesmo terror nos últimos dias foi Bruno, dupla de Marrone.

O cantor estava nas proximidades de Sorocaba, São Paulo, quando o piloto avisou ele, sua esposa e filho que precisaria fazer um pouso de emergência. O destino final seria em Uberlândia, Minas Gerais, mas uma das turbinas aqueceu por isso precisaria ser feito o pouso.

Após o ocorrido, Bruno decidiu usar as suas redes sociais para comentar o susto: “Tá tudo bem aqui. Nós fizemos um pouso de emergência em Sorocaba. Quando chegou em Campinas, estávamos a 15 mil pés, deu superaquecimento em uma das turbinas e o piloto achou melhor desligar essa turbina. Ele desligou, diminuiu a outra, para planar, e falou com a gente super calmo, que estava tudo bem, que dava pra gente pousar em Sorocaba planando, que conseguia pousar com os dois motores desligados, para você ver como o cara é bom”.

Pelos stories do Instagram, Bruno disse: “Nós conseguimos pousar. Ele foi freando. Depois um amigo nosso levou um carro para mim e chegamos a Uberlândia. Mas está tudo bem. Tirando o susto. Porque o Enzo é uma criança, Marianne não é acostumada a passar por isso. Eu já passei algumas vezes”, concluiu.