Após denúncia de assédio nos bastidores The Voice não será mais exibido!

Um bafafá daqueles envolvendo o reality show musical The Voice está tirando do ar o programa. A denuncia grave gira a respeito de abusos sexuais nos bastidores da versão holandesa do reality.

Um documentário foi divulgado em um grande canal do YouTube, em que várias mulheres apareceram expondo o que teriam sofrido por trás das câmeras. Os nomes de homens influentes envolvidos na atração foram citados no minifilme.

O rapper holandês Ali B, que é um dos jurados desta edição do The Voice, está entre os denunciados. Ele se pronunciou através das redes sociais e negou as acusações.

John de Mol, diretor do reality na emissora europeia RTL, ainda se envolveu em uma polêmica com o público, depois de culpar as supostas vítimas por demorarem a expor a situação. Por causa disso, o canal responsável achou melhor que o programa não fosse ao ar.