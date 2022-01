Após demissão na Globo, Angélica estoura, anuncia bomba e confirma na lata reviravolta: “Chegamos”

-------- Continua depois da Publicidade--------

Angélica anuncia nome do novo projeto que contará com Preta Gil, a arquiteta e apresentadora Stephanie Ribeiro e a produtora cultural Dandara Pagu

Parece que apresentadora Angélica colocou a fila para andar depois de sua saída da Globo. A mulher de Luciano Hulk anunciou que está empenhada em novo projeto chamado “Mina“, uma plataforma que reunirá conteúdos e produtos voltados ao bem estar.

Além de colunista na plataforma, Angélica é uma das co-fundadoras do projeto. Segundo a colunista Mônica Bergamo, a página será lançada na próxima terça-feira (11) e, além de Angélica, o time de colunista será formado por personalisdades como a cantora Preta Gil, Stefanie Ribeiro e Dandara Pagu.

Os nomes foram divulgados na página da Mina no Instagram, veja o anúncio:

Angélica também repostou algumas mensões que fans e jornalistas fizeram sobre o novo passo da apresentadora. Confira:

Já nas primeiras postagens no Instagram, o perfil já lançou uma publicação falando sobre a atriz Samara Felippo e sua opção pelos cabelos naturais. Ainda segundo a colunista, Mônica Bergamo, a estréia oficial da plataforma vai contar com uma entrevista exclusiva com a filósofa Djamila Ribeiro.

ANGÉLICA FORA DA GLOBO

Depois de mais de 20 anos na emissora, Angélica encereou seu contrato de exclusividade. Ela migrou para os streamings, o escolhido da vez foi o HBO Max, onde a loira apresenta o programa Jornada Astral. Em entrevista para a Veja Rio ano passado, a apresentadora revelou:

Passei a vida me comportando do jeito que as pessoas queriam. Agora, não, estou livre, posso fazer minhas escolhas”, afirmou Angélica.

O Jornada Astral é uma mesclagem de entrevistas e astrologia. Ainda na entrevista para a Veja, Angélica esclareceu sobre o tema do programa.

“Sempre fui um pouco mística. Fiz meu primeiro mapa astral aos 16 anos e, há dois, conheci um astrólogo que me impressionou. Estava envolvida com o assunto, o projeto já existia e fui convidada a apresentar. Tudo casou.”, conto ela para reportagem.