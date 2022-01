Após confirmar relação com Taís Araújo, Camila Pitanga se declara para mulher: “Estarmos juntinhas”

-------- Continua depois da Publicidade--------

Camila Pitanga usou as redes sociais para fazer uma declaração

Camila Pitanga resolveu se declarar para sua amiga e viralizou nas redes sociais. Com uma linda mensagem, ela falou sobre o dia especial da atriz e teceu elogios para ela. Com isso, ela destacou que estava feliz em compartilhar a vida com a mulher.

“Hoje minha eterna vizinha faz aniversário. Nós nos chamamos assim desde que participei do filme “Eu Receberia as Piores Notícias dos Seus Lindos Lábios”. Eu atriz, ela conduzindo com maestria a produção de um filme na Amazônia. Éramos vizinhas de porta no hotel em Santarem”, iniciou Camila Pitanga

“Tantas risadas, tanta história, confiança, carnavais, réveillons… E a admiração que só cresce. Nossos filhos também.Tive a sorte de estarmos juntinhas na última virada de ano, dançando até o sol raiar. E temos muitas sementes pra germinar no futuro. Ô sorte! Parabéns @biancavillar. Tudo de melhor nessa vida !”, finalizou ela.

Os fãs deixaram mensagens de carinho para elas. Camila Pitanga é conhecida por ser muito carinhosa com seus amigos. Sempre que pode, ela deixa mensagens para eles, sejam famosos ou não.

AMIZADE COM TAÍS ARAÚJO

Camila Pitanga usou o Instagram, nesta quinta-feira, dia 25, para falar sobre Tais Araújo. A musa completou 45 anos de idade e ganhou uma homenagem de aniversário da amiga. “Tudo com Tais Araújo é de verdade. Na produção babado ou com o rosto lavado, a gente se reconhece, se ama, se cuida e se diverte”, escreveu Camila Pitanga na legenda da publicação.

Eu te amo, mulher! Que a gente continue celebrando sua vida por muitos e muitos anos, que logo a gente possa comemorar como a gente gosta!”, acrescentou a famosa na postagem. Em 2019, as duas gravaram juntas a trama de Aruanas, na Globo.