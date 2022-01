Após casos confirmado de covid em servidores do PS, Sasacre estabelece Policlínica Tucumã como referência ao atendimento dos trabalhadores da Saúde do Estado

-------- Continua depois da Publicidade--------

Ao Ecos da Notícia chegou uma informação que no Pronto Socorro de Rio Branco, no último dia 17 de janeiro, 328 testes foram realizados e, desses, 54 foram positivos. Na terça-feira, 18, mais 297 testes foram realizados e 59 acusaram positivo para Covid.

Em contato com a Secretaria de Estado de Saúde do Acre (Sesacre), a secretária Paula Mariano informou que os servidores são a linha de frente, são as pessoas mais suscetíveis a serem contaminados, por isso, pede a colaboração da população para se cuidarem, para protegermos, também, esses profissionais.

“Então, já estabelecemos em articulação junto ao Cerest [Centro de Referência em Saúde do Trabalhador], a Policlínica do Tucumã como referência ao atendimento dos trabalhadores da Saúde do Estado. Além de outras estratégias construídas junto às Comissões de Controle de Infecção Hospitalar.”

Entramos em contato com a diretora do Pronto Socorro, Dra Carolina Pinho, para confirmarmos o número exato de servidores da unidade que testaram positivo até agora, mas até o fechamento desta edição, não obtivemos resposta.