Após autorização para música de Naiara, irmão de Marília se manifesta

Após a coluna LeoDias publicar, com exclusividade, que a equipe de Naiara Azevedo recebeu a permissão da família de Marília Mendonça, que faleceu no final de 2021, para lançar a faixa 50 Por Cento, o irmão de Marília veio a público confirmar a informação. Através de sua conta no Instagram, João externou que preza pelo respeito e que apesar de ter autorizado a estreia da canção, ele e sua família não permitiram que o novo videoclipe que a atual BBB gravou fosse lançado.

Leia o pronunciamento do irmão de Marília Mendonça:

“Conforme foi noticiado, a equipe de Naiara Azevedo nos procurou e entendeu a nossa posição contrária ao lançamento de uma gravação feita após a morte da Marília. Um vídeo totalmente diferente daquilo que a Marília havia feito em vida e que tinha um tom apelativo de tristeza e sofrimento. Minha irmã sempre levou alegria e felicidade por onde passava, essa é a imagem que queremos defender. Nunca fomos contrários ao lançamento do vídeo feito em vida pela Marília com a Naiara, essa era a vontade dela e será respeitada. A equipe da Naiara Azevedo se comprometeu a não utilizar o vídeo gravado após a morte da Marília e irá utilizar o videoclipe gravado em vida pela Marília para a divulgação da música 50%. Peço desculpas pela forma intempestiva como agi, criticando de uma forma dura a artista Naiara. Quando minha mãe tomou conhecimento do vídeo que queriam lançar, ela ficou muito triste e vê-la daquela forma me fez perder a cabeça e eu agi de uma forma impulsiva. Hoje, de cabeça fria, reconheço que fui duro nas palavras e por não ter compromisso com o erro, peço desculpas à Naiara e toda sua equipe”.

No novo material gravado para o DVD, Naiara se emociona ao ver a imagem de Marília no telão e chega a iniciar um choro. Dona Ruth não quer que a imagem da filha seja associada a sofrimento, tristeza ou qualquer sentimento de dor. Ou seja, o feat. 50 Por Cento será lançado, mas não da forma como Naiara e equipe haviam planejado.

Ainda estão previstos lançamentos de outros feats de Marília com Lucas Lucco, Ludmilla, Guilherme e Santiago e Zezé Di Camargo.

Fonte: Metrópoles