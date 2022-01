Após assumir e deixar a filha desesperada, Zilu surge aos beijos com mulher e deixa parte íntima exposta

-------- Continua depois da Publicidade--------

Zilu Camargo vez ou outra gera polêmicas nas redes sociais

Zilu Camargo não para de causar polêmica na internet, agora, ela, após ter surgido aos beijos com uma mulher loira, resolveu deixar a sua tatuagem íntima nos seios à mostra, o que gerou um verdadeiro fuzuê nas redes sociais.

Atualmente com 63 anos de idade, Zilu ostenta um corpão. Ao relembrar um ensaio sensual com a hashtag #TBT, ela mostrou uma tatuagem íntima entre os seus seios.

Com o clique, a famosa acabou dando o que falar. Na oportunidade, ela aparece com um casaco aberto no limite, com a tatuagem entre os seios escancaradas e seus melões gigantes escapando para fora da peça. Não demorou muito e a publicação foi inundada por elogios. “Delícia”, escreveu um marmanjo. “Gostosa”, disse outro.

BEIJO EM MULHER

Recentemente, Zilu acabou sendo alvo em uma série de questionamentos, ao surgir aos beijos com Carmem Gusmão, mas calam, não é isso o que você está pensando, as duas são grandes amigas e a foto foi tirada apenas para descontrair.

“Como fazia nossa saudosa #hebecamargo! Quando somos amigas irmãs como presente de Deus! Esse é nosso jeito de comprimento ! Amigas pra sempre. @carmemgusmaooficial”, escreveu Zilu na legenda da sua publicação.

Confira o beijo na foto a seguir!

CAMILLA CAMARGO DESESPERADA

Zilu, recentemente, brincou com o emocional dos seus fãs, ao dizer que estaria no elenco do BBB22. Em tom de zoação, ela assumiu a sua participação no reality global, deixando a sua filha, Camilla Camargo, desesperada.

“É verdade esse bilhete, viu @jbboninho?!?! Hahahahahaha… Quem serão os participantes do #BBB esse ano??? Arrisquem-se nos palpites…”, brincou Zilu confirmando que estava no Camarote da atração.

“Senhor q susto hahahahahah quase tive um treco aqui hahahah”, contou Camilla Camargo, que é a filha do meio de Zilu.