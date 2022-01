Após apagar fotos com a namorada, que está grávida, Gabriel Jesus acaba com rumores sobre término

-------- Continua depois da Publicidade--------

O atacante Gabriel Jesus, da Seleção Brasileira e do Manchester City, da Inglaterra, surpreendeu os torcedores, na tarde desta sexta-feira, aos ter supostamente apagado algumas fotos com Raiane Lima, que espera um filho do atacante, no Instagram. Após os rumores sobre o término do casal chegarem na Inglaterra, o jogador acalmou os fãs.

– Não terminamos em momento nenhum e estamos bem – digitou Raiane, em uma publicação em seu story no Instagram. O post, compartilhado também por Gabriel, mostra o casal juntos deitados em uma cama. Com mais de 328 mil seguidores na plataforma, Raiane hoje possui apenas seis imagens na rede, e nenhuma delas com o amado.

Anteriormente, era comum a influenciadora pernambucana divulgar momentos românticos com Jesus no perfil. Ela também postou uma foto instantânea com a evolução da barriga. “Mamãe te ama muito“, disse ela. Gabriel também acalmou os ânimos dos torcedores ao aparecer em outra foto com a amada, se declarando a ela.

Ainda na sexta, Gabriel recuperou algumas imagens com a amada, mostrando que teria ocultado as publicações, de acordo com seguidores. A última imagem do casal foi publicada na noite de Natal, em dezembro, onde eles aparecem juntos na celebração em família. Gabriel e Raiane assumiram o relacionamento em julho do ano passado. Semanas depois, ele anunciou que seria pai.

Destaque do Manchester City e figura constante na Seleção Brasileira, Gabriel Jesus ainda soma uma passagem vitoriosa pelo Palmeiras. Há pelo menos quatro temporadas na Premier League, Jesus é um dos “queridinhos” do treinador Pep Guardiola, que o elogia com frequência por sua visão polivalente da função de centroavante.

Fonte: Lance!