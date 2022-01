Após 10 dias internado, estudante de Medicina morre no Pronto Socorro, aos 23 anos, após complicações pela influenza

-------- Continua depois da Publicidade--------

Nathan Vitorino Brasi foi internado no dia 28 de dezembro, diagnosticado com pneumonia por influenza.

Além da pneumonia, Nathan Brasil foi infectado por uma bactéria e um fungo no trato respiratório.

Internado desde o dia 28 de dezembro, Nathan Vitorino Brasil, de 23 anos, morreu, na madrugada desta sexta-feira, 7, na UTI do Pronto Socorro de Rio Branco. O estudante de Medicina era natural de Sena Madureira e foi hospitalizado com quadro inicial de pneumonia por influenza. Até o momento, o Laboratório Central de Saúde Pública não divulgou o laudo médico da morte.

O amigo de infância e colega de faculdade do estudante, Alan Lima explicou que Nathan começou a sentir os sintomas na segunda semana de dezembro. Durante a internação ele teve melhoras nos problemas respiratórios, mas os rins não estavam funcionando e não respondiam ao tratamento. Nathan precisou ser sedado e intubado logo no segundo dia no hospital.

“Após os tratamentos da pneumonia viral, ele foi infectado por uma bactéria e um fungo, no trato respiratório. Ele vinha apresentando melhora… bem devagar, mas apresentava”, explicou o amigo.

Alan recorda de Nathan como uma pessoa humilde e que sempre gostou de ajudar os outros. “Ele me encorajou muito a me preparar para o Enem, e tentar a vaga de medicina, me encorajou a estudar e acreditar que era possível obter aprovação. O sentimento é de saudade, dos momentos, das conversas, dos passeios, das risadas, dos debates falando sobre conteúdos da faculdade, dos planos que fazíamos de carreira…”, lamenta o estudante.

Nathan fazia parte da 23° turma de Medicina da Ufac. Nas redes sociais, o perfil oficial da turma prestou uma homenagem ao colega o qual consideravam querido, gentil e dono de um coração enorme.

“Hoje o dia amanheceu muito triste. Nosso amigo, colega de turma e companheiro de sonho, Nathan, não está mais conosco. Um menino muito querido por todos, sempre gentil, engraçado e dono de um coração enorme. Nathan cativava a todos, até mesmo quem não teve oportunidade de criar laços mais próximos com ele. Todos nós temos pelo menos uma história para contar. De uma gentileza, piada engraçada e, principalmente, sobre o grande amigo que era. Nós, a Med23, desejamos nossos mais sinceros sentimentos a toda família e amigos”, diz trecho da publicação.