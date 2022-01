Apenas com nome “Paulinha” mulher é nomeada assessora parlamentar em Cruzeiro do Sul

-------- Continua depois da Publicidade--------

Um fato inusitado provocou espanto de quem leu o Diário Oficial do Estado do Acre dessa sexta-feira, 14. O que chamou atenção foi uma nomeação da Câmara de Vereadores de Cruzeiro do Sul. O presidente do parlamentar municipal, Franciney Freitas publicou a nomeação de uma mulher identificada apenas pelo apelido de “Paulinha”, sem especificar o sobrenome da futura assessora.

De acordo com o decreto, “Paulinha” vai exercer as funções de assessoria parlamentar no gabinete do vereador Gilmar da saúde, do PDT.

Provavelmente na próxima segunda-feira, 17, data do próximo Diário Oficial, o decreto de nomeação da Paulinha deve ser republicado por incorreção e trazer o nome completo da assessora.