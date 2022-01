Aos 72 anos, Ana Maria Braga expõe novo amor e diz que nunca é tarde para se apaixonar de novo

-------- Continua depois da Publicidade--------

Ana Maria não descarta se apaixonar em 2022

Ano novo, planos novos, vida nova, ao menos é isso que Ana Maria Braga almeja encontrar. No ano passado, sua separação pegou muitos fãs de surpresa, mas, aos 71 anos, a loira não descarta um novo romance.

Em entrevista ao jornalista Marcelo Bartolomei, Ana Maria Braga citou o desejo de amar de novo.”O prazer de viver, de se enamorar e de ter borboletas no estômago não têm idade e são emoções que me movem”.

Além disso, Ana Maria comentou que teve medo quando contraiu a covid-19. “O susto foi grande mesmo, junto com o medo, a ansiedade… um misto de sentimentos. Acredito que, se eu não estivesse vacinada, teria ficado muito pior e poderia até não ter sobrevivido. Me resguardo, sigo rigorosamente todos os protocolos, mas mesmo assim fui contaminada. Os sintomas foram cansaço e perda do olfato. Não fiquei internada, mas segui as orientações médicas. Venci o coronavírus e digo, meu nome é Esperança”, explicou ela.

Muito vaidosa, Ana Maria falou sobre os cuidados com o corpo e seu bem-estar. “Minha genética é privilegiada, mas cuido da alimentação e da pele, principalmente, muito protetor solar”, disse ela.

NOVIDADES PARA 2022

Durante o tradicional café da manhã do programa de Ana Maria, o astrólogo fez um apanhado geral de previsões para o novo ano.

No entanto, Gregório Pereira expôs o futuro do programa e sobre o papel da artista na Globo.

FUTURO DE PROGRAMA DE APRESENTADORA É EXPOSTO

“Aqui dentro desse ambiente do programa e desse momento de ano novo, essa tua força comunicadora é muito impressionante mesmo, né? Claro, conheço teu programa, conheço você”, começou o artista.

Na sequência, Gregório Pereira afirmou que viu o futuro de Ana Maria: “Mas aí quando eu olhei o seu mapa, falei: ‘Nossa, é mesmo. É isso mesmo’. E essa tua força continua por um bom tempo viu?”.