Aos 22 anos, Vitão revela já ter brochado várias vezes: “É natural”

O cantor Vitão, de 22 anos, fez revelações surpreendentes durante entrevista ao canal do influenciador Matheus Mazzafera. O artista, que não tem pudor para falar sobre sua vida sexual, revelou já ter “brochado” diversas vezes.

“Já brochei várias vezes. Masculinidade frágil que tem problema com isso. É uma coisa natural do corpo humano, não estar bem no momento, estar com autoestima baixa, várias coisas”, confessou.

Ainda durante o bate-papo, Vitão contou que não se saiu bem na tentativa de fazer sexo a três. “Já fiz ménage e não foi muito ‘da hora’. Sempre fui mais do um a um. Ou a experiência não foi tão boa pra mim”, confessou.

O artista também confessou que está vivendo um “affair bem envolvente”, mas não revela o nome da felizarda. “Quando bate a saudade, quando ela está viajando, eu cheiro as calcinhas dela na gaveta. Eu separo uma gaveta só pra isso. Quando ela está comigo, não preciso cheirar”, completou.