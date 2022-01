Antônio Mohamed é o novo treinador do Atlético-MG

-------- Continua depois da Publicidade--------

Fumaça branca: Antonio Mohamed é o novo treinador do Atlético-MG. Após uma longa novela que envolveu negociações e recusa de portugueses, o Galo fechou com “El Turco”, argentino de 51 anos com longa carreira no futebol mexicano.

Sem clube desde o fim de 2020, Antonio Mohamed é um dos bons treinadores do futebol mexicano na última década. Ele tem passagens marcantes pelo Tijuana, América e Monterrey, onde venceu os “Aperturas”, títulos nacionais no México. O último título foi conquistado há dois anos e marcado pela promessa feita ao filho de Mohamed, morto em 2006.

Mohamed se define como um treinador camaleônico. Em diversas entrevistas, ele diz que não tem um esquema, modelo ou estrutura de jogo pré-estabelecidas, sendo tudo definido a partir das características do elenco que tem para trabalhar. Tanto que uma de suas frases mais conhecidas e ditas em muitas entrevistas é a de que o “jogador está acima do sistema”.

Como treinador, não tenho um paradigma, algo como “vou jogar dessa maneira”. Tudo depende dos jogadores. Eles são mais importantes que o sistema. Fui campeão no Tijuana com um 4-3-3, no America com um 4-4-2 e no Monterrey com uma linha de cinco. — Entrevista à Liga BBVA MX

De fato, suas equipes eram bem mutantes. No Tijuana que foi eliminado pelo próprio Galo em 2013, a base era um 4-2-3-1, com Riascos pela esquerda. No Monterrey, usou várias vezes um 5-4-1. No América, um 4-4-2 ortodoxo, com duas linhas de quatro, assim como na última passagem pelo Huracán. No Celta de Vigo, um 4-1-3-2 para deixar Iago Aspas, estrela da equipe, mais perto do gol.

Mesmo com um perfil bem adaptável, Mohamed tem algumas preferências, que podem ser vistas a partir do momento que se estuda suas equipes.

Fonte: GE