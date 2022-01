Anitta fecha com a Sony Global, que administra Rihanna e Beyoncé

-------- Continua depois da Publicidade--------

Prepara que a “poderosa” agora é internacional mesmo! A cantora Anitta assinou um contrato internacional com a Editora Sony Music Publishing, a mesma que administra os católogos das rainhas Rihanna, Beyoncé e Pharrel.

A notícia saiu na Billboard, uma das publicações mais respeitadas do mundo da música.

Coincidência ou não, o contrato com a Sony Global veio após a artista brasileira estrelar na festa de ano novo da cantora Miley Cyrus, nos Estados Unidos.

Mas qual a diferença entre gravadora e editora?

Diferentemente de uma gravadora/produtora – que é a empresa que torna a música um produto que pode ser consumido pelo público (fonograma) -, a Editora garante que a Obra Musical dos compositores seja corretamente cadastrada, registrada, trackeada e remunerada.

Anitta comemorou o contrato que vai levar a música dela para o mundo inteiro:

“Estou super entusiasmada em juntar-me à família Sony Music Publishing e ansiosa para continuar promovendo minha música em escala global, com grandes expectativas em relação aos resultados dessa nova parceria!”, afirmou.

Vai trabalhar com feras

Com o novo contrato, Anitta estará trabalhando diretamente com os times de executivos da Sony americana.

Ela também estará com a divisão Latina dos Estados Unidos, incluindo as Vice Presidentes Senior Amanda Hill and Katie Welle, além de Monica Jordan, Diretora Criativa da U.S. Latin.

O sucesso internacional de Anitta

Aos poucos, a carioca Anitta vai levando o funk brasileiro para os quatro cantos do mundo.

Seu single “Girl From Rio”, explodiu nos Estados Unidos atingindo o Top 40 das rádios americanas e o Top 30 na parada Billboard’s Pop Airplay, somando atualmente mais de 100 milhões de streams e e o vídeo ultrapassou 38 milhões de views no YouTube.

Este ano a cantora será um dos destaques do Lollapalooza Paris, que acontece em julho.

Assista Girl From Rio:

Com informações da BillBoard