Anitta beija crush no palco do Domingão com Huck, Vídeo

Anitta beijou muito no palco do Domingão com Huck deste domingo (16/1). A poderosa, que estrelou o quadro Um Crush para Anitta escolheu às cegas entre três pretendentes. Entre eles, o alagoano Hugo Novaes foi escolhido por ela paga ganhar um beijão no palco do programa.

Giovanna Lancellotti, Pocah e Juliette participaram da atração, opinando sobre os pretendes. Matheus foi o primeiro eliminado por Anitta, que continuou fazendo testes com Bruno e Hugo sem ver nenhum dos candidatos. Ao final acabou optando por Hugo.