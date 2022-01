Andressa Urach, após doar tudo para Igreja Universal, declara falência e pede dinheiro: “Me ajuda”

-------- Continua depois da Publicidade--------

Andressa Urach surpreendeu ao pedir dinheiro

Não é de hoje que Andressa Urach costuma causar na mídia em função de suas atitudes. Nos últimos anos, no entanto, a modelo passou por uma série de reviravoltas em sua vida. Após quase morrer em um leito de hospital, a famosa encontrou alívio na palavra de Deus e entrou para a Igreja Universal.

Na época, a famosa pregava na instituição e ainda fazia de suas redes sociais uma continuação de sua fé. Por isso, quando Andressa Urach decidiu sair da Igreja Universal isso acabou representando um grande baque em toda a mídia. Ela largou tudo e acabou fazendo uma sequência de graves acusações.

A modelo disse que havia perdido tudo, pois, havia doado suas coisas para a igreja de Edir Macedo: carrões de luxo, dinheiro e outros bens materias. Andressa Urach estima que gastou mais de R$ 2 milhões em doações. Arrependida, a famosa implorou para ter seu dinheiro de volta, mas não foi atendida.

Em um momento de surto, após se descobrir grávida, Andressa Urach chegou a se separar de Thiago Lopes e afirmou que ia voltar a se prostituir para criar seu filho. Após uma longa conversa com o homem, os dois decidiram reatar o relacionamento e agora estão ansiosos esperando pelo nascimento do herdeiro.

Apesar da felicidade, as coisas para Andressa Urach não estão fáceis. Em suas redes sociais, a beldade chegou a apelar e pediu dinheiro para seguidores ajudarem a pagar a fatura de seu cartão de crédito. “Quem puder e quiser me ajudar a pagar a fatura do meu cartão esse mês”, escreveu a famosa no Instagram.

FAMOSA ANDA DE CARRO POPULAR

Recentemente, Andressa Urach expôs que estava andando em um automóvel popular: “Meu carro é um Renault Kwid mecânico, não automático. Vocês sabem né? Que eu doei todos os meus carros para a igreja. Porsche Cayenne blindado, Land Rover, Hyundai i30 blindado, Renault Fluence…”.

Enfim, foram todos os meus carros que eu acabei doando para a Igreja né. Me arrependo porque hoje os pastores e bispos estão andando de Porsche Cayenne blindado e eu estou andando de Kwid”, disse ela, que ainda assumiu que se tivesse condições não compraria um carro tão caro pra andar.