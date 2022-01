Andirá libera atacante Ruan para a terceira maior empresa de atletas do mundo e os dois goleiros, Carlos e Tomate, ficam no Rio de Janeiro

-------- Continua depois da Publicidade--------

O time do Andirá volta neste domingo, 9, para o Acre, uma vez que se despede neste sábado, 8, da Copa São Paulo de Futebol Juniores, contra o Aliança de Alagoas, por não ter chance de classificação, sem três atletas, o atacante Ruan Victor, 17 anos, negociado com uma das maiores empresas do mundo, e os goleiros Carlos Brito, também 17 anos, e Eduardo Filgueira, o Tomate. O atacante Ruan viaja para Ferroviária, em São Paulo, onde ficará a disposição da empresa com a qual está assinando, Tomate vai para o Rio de Janeiro, se apresentar ao Botafogo, e Carlos ao Fluminense.



Kinho com o goleiro Tomate, que fica no Botafogo do Rio

O técnico Kinho Brito e o dirigente Eden Mota, do Andirá, estão em estase pelas negociações, sobretudo o treinador, em função das críticas de toda a imprensa pela substituição de Tomate por Carlos no jogo da última quarta-feira, 5, contra o Atlético Mineiro. Com os atletas liberados, os dois responsáveis pela delegação estão de alma lavada. A liberação dos atletas vai render dividendos para o Andirá. A satisfação de Kinho e Eden é poder sonhar com o futuro deles em grandes clubes pelo mundo afora.

A empresa que está assinando com o atacante Ruan, por exemplo, é a Bertolucci, a maior do Brasil e terceira maior do mundo. Para se ter uma ideia, é dos passes dos zagueiros David Luiz, do Flamengo, e Marquinhos, do Paris Saint German, além do meia Andreas Pereira, do Flamengo. “Mais feliz pelo futuro desses garotos e pelo grande interesse dos clubes por eles. O Fred (atacante do Fluminense e com passagem pela seleção em Copa do Mundo) me ligou interessado no Ruan. Isso é uma coisa muito boa”, diz Kinho, que prefere responder as críticas dando essas notícias de antemão.