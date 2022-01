Andirá leva sacode de 5 x 0 na abertura da Copa São Paulo e comandante da equipe admite: ‘Precisamos ter mais atitude’

-------- Continua depois da Publicidade--------

O Andirá Esporte Clube perdeu por 5 x 0 na estreia da Copa São Paulo de futebol júnior neste domingo, 2, pelo Linense-SP, em jogo realizado na casa do adversário. Os gols foram anotados por Gabriel (dois) e Patrique (três). O treinador do time acreano, Kinho Brito, disse ao AcreNews que “os meninos sentiram a viagem”, longa, feita de ônibus entre Acre e São Paulo, com duração de 52h. O técnico também lança culpa sobre a arbitragem, totalmente da casa. “O juiz puxou muito pra eles”, diz.

Kinho Brito disse que o próximo adversário não deve ter a facilidade que o Linense teve. “Vamos ter mais atitude no próximo jogo. Eu estou falando para os meninos que está é uma oportunidade ímpar deles mostrarem o trabalho deles”, afirmou.