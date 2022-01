Andirá faz neste sábado sua despedida da Copa SP de Futebol Júnior

-------- Continua depois da Publicidade--------

O Andirá faz sua despedida neste sábado (8), às 14h15 (de Brasília) da Copa São Paulo de Futebol de Júnior. O duelo será contra o Desportivo Aliança-AL e a partida terá como palco o estádio Gilbertão, na cidade de Lins-SP.

Sem ainda vencer na competição e aparecendo na última posição do Grupo 4, o Morcego sonha com a primeira vitória no torneio, resultado esse que seria suficiente para transferir a lanterna da chave para o clube alagoano. O técnico Kinho Brito para a partida não poderá contar com o volante Robertinho, expulso na derrota para o Atlético Mineiro por 1 a 0.

Com convite para testes no Atlético-MG, o goleiro Tomate, principal personagem da Copinha, aguarda nova oportunidade com a camisa do Morcego na competição. O atleta, após deixar o campo antes de uma cobrança de penalidades que garantir a vitória do Atlético Mineiro, foi às lágrimas e o fato gerou grande comoção nas redes sociais.