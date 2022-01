Ana Maria Braga surge ruiva na TV e é comparada a personagem de Naruto

-------- Continua depois da Publicidade--------

Ana Maria Braga lançou mais um visual nesta terça-feira (11/1). A apresentadora, que está sempre mudando a cor e o formato dos cabelos, apareceu na edição do Mais Você de hoje com as madeixas vermelhas e repicadas. “Ruiva!”, disse, antes de iniciar uma reflexão.

“Dizem que a vida só tem sentido quando a gente aprende a recomeçar todos os dias, como se fosse o primeiro. É uma sensação tão boa fazer isso”, iniciou Ana.

“Eu queria dizer pra vocês. Quando você levanta de manhã e seu cabelo briga com você, você não tem que brigar com ele. Você tem que dar um jeito de fazer isso aí, que eu acabei de dizer na abertura. Hoje é o único dia que você tem. Então vamos vivê-lo plenamente”, completou.

Na web, internautas compararam o visual de Ana Maria ao de Gaara, personagem do mangá Naruto e da série anime criada por Masashi Kishimoto. Por causa disso, o termo Gaara foi parar entre os mais comentados da rede social. “Ana Maria Braga tá fazendo cosplay de Gaara hoje”. “Olhei para a Ana Maria Braga e gritei Gaara! Ela sempre entregando muito!”, elogiou outro.

Fonte: Metrópoles