Amom anuncia criação de aplicativo para monitorar ruas esburacadas.

Manaus – O vereador Amom Mandel (sem partido) anunciou, nesta segunda-feira (3), que irá lançar nos próximos meses um aplicativo (app) para os sistemas operacionais IOS e Android que irá catalogar e monitorar buracos existentes em avenidas, ruas, becos e travessas de Manaus. O objetivo é gerar relatórios para levar maior transparência ao trabalho da iniciativa pública.

Com a ajuda de voluntários na causa, que foram convidados por ele por meio das suas redes sociais, Amom afirma que quer “estimular o voluntariado para ações positivas que impactem nas vidas dos amazonenses. A política não pode se restringir apenas aos políticos e seus assessores. Podemos e devemos fazer mais.”

Apenas nas primeiras horas que o convite foi postado, mais de 30 pessoas se voluntariaram para ajudar no desenvolvimento. Amom já é conhecido por trabalhar com voluntários nos projetos sociais que desenvolve, tais como o Galho Forte (projeto ambiental), Amadeu Teixeira (área dos esportes) e Caravana das Letras (educação, cultura e artes).

O aplicativo anunciado por Amom deverá monitorar pontos que precisem de atenção do poder público, além facilitar o envio de demandas para que a prefeitura efetue os reparos. “A proposta é diminuir a burocracia, com o uso da tecnologia, e permitir que a Prefeitura tenha maior controle do trabalho. Queremos melhorar e ajudar a cidade.

No app, as pessoas poderão enviar vídeos e fotos, além de relatos sobre cada caso. Os relatórios periódicos serão posteriormente remetidos para a secretaria competente, a Seminf.

Mais de um aplicativo

O app anunciado nesta segunda-feira é apenas o primeiro de uma série de facilitadores que Amom Mandel espera lançar futuramente. Outro app anunciado em dezembro e que deve ter o desenvolvimento iniciado tem relação com o transporte coletivo da cidade. A primeira menção ao aplicativo do transporte coletivo foi feita ainda no ano de 2021, durante palestra promovida pelo parlamentar na Feira do Polo Digital de Manaus.

Voluntariado

Marca desde o começo do mandato, o estímulo ao voluntariado tem sido uma prática de Amom Mandel para manter projetos sociais, como o Galho Forte, que em 2021 plantou mais de 3 mil árvores em áreas com ilhas de calor na capital amazonense. Segundo o parlamentar, o objetivo é levar cada vez mais pessoas para a política e “democratizar o poder” ao não depender apenas dos políticos eleitos e seus assessores.

Outro projeto que atraiu voluntários foi o Caravana das Letras, que estimula a cultura por meio da literatura e música. No último ano, o projeto promoveu ações em Manaus, Itacoatiara e Manacapuru.

O projeto Amadeu Teixeira, estimula práticas esportivas e auxilia ligas e clubes amadores na desburocratização de documentos.

Além dessas, outras ações serão lançadas nos próximos meses. Hoje, as ações já contam com mais de 100 voluntários que fazem parte dos projetos.

“Nenhuma dessas ações possui uso de verba pública, por isso, temos a certeza de que é possível fazer boas práticas com apoio de pessoas que querem fazer o melhor, para Manaus e para o Amazonas”, finalizou Amom.