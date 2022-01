Alunos em suruba movimentam as redes sociais manauaras após boatos de todos terem se contaminados com HIV

-------- Continua depois da Publicidade--------

Na noite da última quinta-feira (20), famosas páginas de fofocas locais saíram ávidas para contar a notícia de uma suruba organizada por alunos de uma escola particular da elite amazonense.

As primeiras informações deram conta que tratava-se de uma festinha de 4 alunos com uma garota de programa. Depois, a moça passou então a ser tratada como universitária e que teria contaminado os rapazes com doenças sexualmente transmissíveis.

A notícia rapidamente correu os grupos de Whatsapp e os pais ficaram indignados com a situação, enquanto que os pais dos envolvidos, já estavam sabendo que os filhos estavam supostamente contaminados.

O perfil em seu Twitter disse então estar chocada com os vídeos, fotos e prints da tal suruba. O tweet original foi removido, mas o print já estava feito da publicação nas primeiras horas de 21/01.

A publicação seguiu com mais informações e com as mensagens já “encaminhadas com frequência” mostrando que àquela altura, metade da high soiciety amazonense já sabia o que tava rolando. Veja mais detalhes do relato:

Nas imagens, que supostamente seriam do caso, uma jovem aparece fazendo sexo oral em dois jovens, enquanto outros dois ficam rindo da situação e se divertindo ao testemunhar a cena grupal.

Conforme relato das fofocas, o vídeo teria sido gravado em setembro de 2021, mas foi vazado somente agora porque parte dos meninos que fizeram a ‘suruba’ não usaram preservativos e teriam contraído o Vírus da Imunodeficiência Humana (HIV).

O vídeo foi compartilhado pelo site Manaus Pop, mas assim como fez o Manaus Memes, após repercussão, o Manaus Pop excluiu a matéria do ar, mas o vídeo já estava compartilhado e rolando nos grupos de Whatsapp com a marca deles.

O vídeo está censurado pois tratam-se supostamente de menores.

Um grupo de fofoca ficou agitado e então foi filmado toda a conversa. Abaixo, mais informações sobre a fofoca que movimentou as redes sociais baré e apresentou mais uma Digital Influencer para a sociedade amazonense.