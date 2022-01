ALTERADO: Acusado agride a esposa, avança contra policiais e leva surra da população

-------- Continua depois da Publicidade--------

Após espancar a esposa e agredir policiais militares, um jovem de 22 anos foi surrado e levado para a Central de Flagrantes na noite de quarta-feira (05). O caso aconteceu em uma residência localizada no bairro Santa Letícia, no município de Candeias do Jamari, em Rondônia.

O acusado muito alterado foi agredido por populares e contido com pistola de choque. Segundo informações da ocorrência, ele estava consumindo bebida alcoólica com a esposa de 30 anos e de repente teve uma crise de ciúmes dela com um amigo.

O acusado após breve discussão passou a agredir a vítima com tapas no rosto e foi abordado por populares que o espancaram. Com a chegada da PM, o homem ainda desferiu chutes e cotoveladas nos militares e teve de ser contido com o uso da pistola spark.

O homem foi levado para a delegacia e ficou à disposição da Justiça.