“Ajuda para suportar”, Luciele expõe situação com Denílson, Zezé se envolve e diz o que pensa: “Sempre foi”

A influenciadora disse que apostaria na bebedeira para aguentar folga do marido

Por mais que Luciele Di Camargo e Denílson sejam casados e apaixonados, eles não deixam de debochar um do outro. No início das férias do comentarista da Band, a irmã de Zezé entregou que precisaria da ajuda de muita cachaça para suportar ele em casa.

Para quem não sabe, Denílson deixou o Jogo Aberto desde a última semana de 2021 e está curtindo o período de descanso ao lado de sua esposa, que chama de “Coronel di Camargo”, pela braveza.

Por conta das gracinhas de seu amado, a influenciadora surgiu com duas garrafas de bebida alcóolica brincando que as tomaria para aguentar o maridão. “Eu nas férias para aguentar a folga do Denílson”, escreveu ela no vídeo, dançando ao som de uma música sobre Rivotril, um calmante.

“Quem ai vai precisar de uma leve ajudinha pra suportar o maridão nas férias? 🙋🏻‍♀️ Quem vê a cena acha que bebo tudo isso”, legendou a moça.

O vídeo cômico foi parar em Zezé Di Camargo, que riu da situação e pontuou que a irmã sempre foi doidinha. “Doidinha demais! Sempre foi!!! Kkkk mas eu amo mtoooo!!”, escreveu o sertanejo.

CORONEL…

Mesmo que tenha reclamado do tempo livre de Denílson, Luciele Di Camargo não desgruda dele e já aterrissou em Trancoso para curtir os últimos dias de férias. Assim que chegou na pousada, o parceiro de Renata Fan não deixou de provocar a esposa.

“Coronel Di Camargo já está dando um esporro no penta, mas está tudo certo, vamos passar dez dias ‘daora’. Tá suave, Camargo, também te amo. Se liga na atenção… Vixi, o bagulho está louco”, disse ele nos vídeos. “Está daquele jeito“, assumiu o comentarista na Band em legenda.