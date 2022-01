Água do Depasa de Epitaciolândia é responsável por entupir torneiras e filtros de vasos sanitários

-------- Continua depois da Publicidade--------

Durante os últimos meses de 2021 até a data do dia, 1 de janeiro, comumente a equipe do jornal Oaltoacre, recebe denuncias da qualidade da água do Depasa do município de Epitaciolândia.

De acordo com os próprios residentes do município, a água que cai da torneira é suja e amarelada, devido esta qualidade, acaba entupindo torneiras e filtros de vasos sanitários. Moradores questionam sobre a diferença de qualidade da agua quando comparada ao município vizinho, Brasiléia.

A agua que abastece boa parte da população da cidade, vêm de um igarapé denominado “Increnca”, este igarapé passa pela rua Fontenele de Castro, as bombas puxam a água até o Departamento Estadual de Água e Saneamento (DEPASA) que fica ao lado da Escola Brasil Bolívia em Epitaciolândia.

Não é a primeira vez que Jornais recebem denuncias sobre o referido caso. Infelizmente a equipe do Jornal Oaltoacre não obteve êxito de resposta do responsável do DEPASA do município.

Fonte: O alto Acre