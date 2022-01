Agente é agredido por internos em centro socioeducativo de Fortaleza

Um agente socioeducativo relatou uma agressão sofrida por três internos de um centro socioeducativo de Fortaleza, na noite desta segunda-feira (10). Ele disse que os adolescentes utilizaram objetos como uma lâmina de barbear, um cabo de vassoura e frascos de xampu contra ele.

A Superintendência do Sistema Estadual de Atendimento Socioeducativo (Seas), responsável pela unidade, afirmou que o profissional agredido é acompanhado pelo Núcleo de Saúde da pasta. “Ao mesmo tempo, de imediato, os envolvidos foram identificados e encaminhados para procedimento na Delegacia. Na ocasião foi registrado um Termo Circunstanciado de Ocorrência, retornando os jovens em seguida para a unidade”, afirmou a pasta.

O agente informou que as agressões aconteceram após os internos ficarem revoltados com a suspensão do atendimento feito por uma enfermeira na unidade.

“A enfermeira entrou no bloco e estava atendendo os primeiros dormitórios, cada bloco tem dez. Aí os reclusos do meio para o final [do corredor] estavam querendo que ela começasse por lá, porque eles estavam com dor de cabeça. Aí eles começaram a chutar grade, xingar”, explica a vítima.

Ele disse ainda que a enfermeira ficou assustada com o comportamento dos internos, e decidiu suspender o serviço. Com isto, ele foi avisar ao grupo que faltava ser atendido sobre a decisão da enfermeira, já que este é o procedimento da unidade.

“Quando eu falei isso [suspensão do atendimento], eles começaram a se alterar, dizendo que eu queria acabar com o atendimento deles. Quando eu olhei para a mão de um deles, ele estava com uma gilete. Ele pegou e tentou tacar em mim, mas eu botei minha mão na frente”, relembra.

Ele disse que após conseguir se defender do primeiro ataque, os internos começaram a jogar objetos contra ele enquanto saía. Nesse momento, um detento jogou um frasco de xampu que causou um ferimento na testa do agente.

Depois, outro detento atacou ele com um cabo de vassoura, que atingiu o lado esquerdo do rosto, muito próximo ao olho. Este mesmo interno golpeou com o cabo de vassoura outra vez, porém o agente conseguiu interceptar a agressão ao rosto, mas acabou ficando com uma lesão no braço.