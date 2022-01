Adriana Calcanhotto e Maitê Proença passam ano novo juntas 4 meses após revelação de romance

-------- Continua depois da Publicidade--------

O namoro de Adriana Calcanhotto e Maitê Proença segue de vento em polpa. As duas foram fotografadas durante as festas de fim de ano em um réveillon entre amigos. Elas passaram a data na casa de um amigo em comum, o produtor José Maurício Machline, em Angra dos Reis.

De acordo com o site “Splash”, o casal voltou a se reunir depois que Adriana retornou de uma turnê pela Europa. Na noite do dia 31 de dezembro, a cantora tocou violão para os amigos na casa na Costa Verde do Rio de Janeiro.

Em setembro do ano passado, Maitê Proença falou pela primeira vez sobre o relacionamento com Adriana Calcanhotto. Ela ficou bastante incomodada quando reve sua intimidade exposta pelos veículos de imprensa e falou sobre isso em suas redes sociais.

“Tenho um mecanismo meio recorrente: quando minhas intimidades são expostas, me recolho e rearrumo as paredes internas. Ando escrevendo. Talvez saia algo selvagem. Mas também é possível que tudo vá parar no lixo”, desabafou.

No entanto, em novembro , a atriz falou sobre o namoro com mais leveza. Ao ser perguntada pelo entrevistador Chantal Brissac, do portal “29 Horas”, sobre um texto em que ela havia dito que buscava um amor “que soubesse velejar”, ela chamou Adriana de “adorável” e brincou sobre o fato da cantora não saber velejar.

“Eu estava brincando quando disse que procurava alguém. Nem seria possível fazer experiências amorosas no meio de uma pandemia, sem vacinas. E a Adriana é adorável, única, mas não sabe velejar. Nem eu. Estamos aprendendo sobre os ventos com barquinhos de papel“, disse.

Fonte: Hypeness