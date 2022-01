Adolescente tem parte da perna devorada por cachorro e PM mata o animal

-------- Continua depois da Publicidade--------

Um menino de 12 anos teve parte da perna dilacerada por um cachorro, na tarde desta quarta-feira (5/1). O caso aconteceu em Planaltina, Distrito Federal, e acabou com o cachorro morto a tiros por um policial militar, que também é tio do garoto atacado. O adolescente foi levado para o Hospital Regional de Planaltina, e passa bem.

De acordo com testemunhas, o menino estava na garagem de casa, com o portão entreaberto, quando foi surpreendido pelo animal. O PM, Hebert Henrique Araújo, tio do garoto, afirmou ao G1 que acompanhava o serviço de um eletricista na residência de familiares, quando viu o ataque e partiu em defesa do sobrinho. Antes de atirar, Hebert disse ter dado chutes no cão na tentativa de afastá-lo.

Os tiros que mataram o cachorro foram desferidos depois que o sobrinho do policial já tinha sido levado ao hospital. Segundo o PM, o animal continuou solto na rua, ameaçando a vizinhança e voltou para tentar atacar Hebert. Nesse momento, o tio atirou contra o cão.

A família da vítima registrou um boletim de ocorrência e, de acordo com o informado pela Polícia Civil, o tutor do cão vai responder por omissão de cautela na guarda de animal. O cão é uma mistura das raças pitbull e fila e pertencia a um dos vizinhos do menino. Segundo moradores, era comum episódios de ataques na região por parte do animal que já agrediu outras crianças e adultos.

Fonte: Correio Braziliense