Adolescente pula no rio quebra pescoço e morre

-------- Continua depois da Publicidade--------

Um adolescente de 14 anos quebrou o pescoço e morreu ao pular no Rio Cuiabá, numa região conhecida como Barranco Alto, em Santo Antônio do Leverger (34 km de Cuiabá), na manhã desta terça-feira (11).

O acidente teria ocorrido no momento em que o garoto brincava próximo ao pai e ao irmão mais novo. Ele subia em uma parte mais elevada e pulava na água.

Porém, em certo momento, a vítima pulou, afundou e não retornou mais à superfície.

Desesperado, o pai do adolescente começou a procurar suspeitando que pudesse ter desmaiado ou se afogado no rio.

Sem conseguir encontrar o menor, o homem acionou o Corpo de Bombeiros que foi ao local.

Os militares realizaram buscas na água e encontraram o garoto já sem vida.

A Perícia Oficial e Identificação Técnica (Politec) e a Polícia Civil foram acionadas imediatamente.

No local, os peritos analisaram as condições do corpo e a área do acidente. Enquanto isso, os investigadores ouviram o pai e o irmão da vítima.

Em análise preliminar, os peritos constataram que o menor havia quebrado o pescoço.

O corpo foi encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML) para exame de necropsia, que irá apontar com mais precisão a causa da morte.

A Polícia Civil aguardará o documento da Politec para decidir se vai continuar ou concluir as investigações.

Fonte: REPORTER MT