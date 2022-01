Adolescente de 15 anos morre após se atingido por tiro na cabeça e no Tórax em cobija-Bolívia

-------- Continua depois da Publicidade--------

No município de Cobija, na Bolívia uma criança que estava entre familiares foi cruelmente alvejado por disparo de arma de fogo na região do Tórax e na Cabeça, o caso ocorreu aproximadamente as 19:40 hrs no Bairro Paraiso, próximo a uma quadra de esportes.

Após os disparos, a criança ainda estava viva e foi encaminhado para o Hospital Roberto Galindo Téran, mas faleceu poucos minutos depois por perda de sangue. O autor dos disparos tomou rumo ignorado e a policia boliviana segue analisando o caso.

A família da criança pede cautela nas investigações para que encontre os autores dos disparos e a justiça seja feita.

De acordo com a entrevista com um Doutor através da Imprensa Kikenavalaperiodista, o jovem tinha apenas 15 anos de idade e estão analisando através dos projetis que arma foi utilizada para fazer os disparos.

Fonte: Kikenavalaperiodist