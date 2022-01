Acusados de executar jovem no bairro Vitória vão responder pelo crime em júri popular

-------- Continua depois da Publicidade--------

A decisão é do Juiz da 2ª Vara do Tribunal do Júri e Auditória Militar, Alesson Bras. Os três envolvidos na morte do jovem Ítalo Oliveira de Brito vão responder pelo crime em júri popular. Jeová Andrade de Moura, o Vavá, Ryan Vieira de Oliveira e Jeandson da Silva Oliveira são acusados pelos crimes de homicídio qualificado e por integrar organização criminosa.

Consta na investigação da Delegacia de Homicídios da Polícia Civil que Jeová, Ryan e Jeandson são os autores da execução de Ítalo Oliveira, que tinha 18 anos. O crime aconteceu na tarde de 26 de junho de 2020, na região do bairro Vitória, em Rio Branco.

De acordo com a investigação, o trio invadiu um residencial e foi direto ao apartamento onde a vítima morava. Ítalo, que estava na companhia da esposa, foi rendido e amarrado. Na sequência, segundo o inquérito, o jovem foi executado com 7 tiros. Os bandidos, que agiram de cara limpa em plena luz do dia, fugiram em carro. A DHPP, atribuiu o crime a guerra de facções.

Jeová, Ryan e Jeandson foram presos meses depois do crime. O trio foi denunciado e agora pronunciado. A data do júri ainda será definida, mas a sessão vai ocorrer ainda este ano.