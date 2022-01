Acre tem redução de mais de 40% em mortes violentas em um ano

No depoimento, o militar afirmou que tentou conter José Silva durante a confusão, mas ele teria reagido e tentado feri-lo com um canivete. Por isso o PM atirou contra o homem.

Antes dessa morte na capital, Cruzeiro do Sul, no interior, foi palco para outras duas mortes em ação policial. O adolescente David de Paula Souza, de 17 anos, e um comparsa acabaram mortos durante assalto a um supermercado, na noite de 10 de dezembro.

Um policial militar que estava no local reagiu e atirou no adolescente, que morreu com um tiro no tórax, após receber socorro. O corpo do segundo envolvido foi achado morto em um quintal, na manhã seguinte, próximo ao supermercado.