Acre está entre os 25 estados do Brasil com aumento de casos de Síndrome Respiratória Aguda Grave, diz Fiocruz

O Acre é um dos 25 estados brasileiros que está na lista de aumento no número de casos de Síndrome Respiratória Aguda Grave (SRAG). A informação consta no Boletim Infogripe da Fiocruz, divulgado neste sábado (15). Em todo o Brasil, os casos passaram de 5,6 mil para 13 mil, entre as últimas três semanas de novembro e as três últimas semanas.

O boletim apontou as 25 unidades federativas que apresentam sinal de crescimento na tendência de longo prazo até a SE 1 (período de 2 a 8 de janeiro de 2022).

Com exceção de Roraima e do Rio de Janeiro, todos os estados têm sinal de crescimento de casos de Síndrome Respiratória Aguda (SRAG) na tendência de longo prazo:

Acre; Alagoas; Amazonas; Amapá; Bahia; Ceará; Distrito Federal; Espírito Santo; Goiás; Maranhão; Mato Grosso; Mato Grosso do Sul; Minas Gerais; Pará; Paraíba; Pernambuco; Piauí; Paraná; Rio Grande do Norte; Rio Grande do Sul; Rondônia; Santa Catarina; São Paulo; Sergipe; Tocantins.

Emergência no estado e município

O governador do Acre, Gladson Cameli, declarou situação de emergência por conta da superlotação das unidades estaduais de saúde causada pelo surto de síndrome gripal e síndrome respiratória aguda grave. O decreto foi publicado em edição extra do Diário Oficial do Estado (DOE) da última segunda-feira (10).

Também na segunda (10), o prefeito de Rio Branco, Tião Bocalom, decretou situação de emergência na capital devido ao aumento de casos de gripe e também Covid-19, mesmo sem ter dados exatos sobre esse aumento. O decreto foi publicado na terça (11) no DOE.

Estoque de vacinas para gripe zerado

Sem estoque de vacina e em surto de síndrome gripal, o Programa Nacional de Imunização (PNI) no Acre informou que fez o pedido ao Ministério da Saúde para antecipar a Campanha contra a Influenza de 2022. A informação foi confirmada ao g1 pela gerente do núcleo do PNI no estado, Renata Quiles.

Com uma alta demanda de pacientes, as unidades de saúde de Rio Branco estão superlotadas. Em meio a uma epidemia de síndrome gripal e consequente aumento nos atendimentos em unidades hospitalares, a capital acreana está sem vacinas para gripe.