Acre deve receber mais de R$ 700 mil para prevenção e tratamento de Aids e hepatites virais

A Secretaria de Saúde do Acre (Sesacre) também receberá um montante de R$ 304,4 mil para trabalhar as ações e implementação da política das ISTs no estado.

“Os valores anuais do Piso Fixo de Vigilância em Saúde e do Incentivo de Custeio às Ações de Vigilância, Prevenção e Controle das ISTs/AIDS e Hepatites Virais constantes nos anexos I a XXVII serão transferidos em parcelas mensais, correspondentes a 1/12 (uns doze avos) dos valores pactuados”, diz o artigo 2º da portaria.

Aumento de mais de 51%

O número de pessoas infectadas com o vírus do HIV no Acre aumentou mais de 51% entre 2020 e 2021. Em 2020, o estado detectou 188 novos casos e em 2021 esse número subiu para 284.

O dado é do Sistema de Informação de Agravos de Notificação (Sinan) divulgado pelo setor de Infecções Sexualmente Transmissíveis (IST) da Secretaria de Saúde do Estado (Sesacre) no dia 1º de dezembro do ano passado, Dia Mundial de Combate à Aids.