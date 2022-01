Ações da Prefeitura marcam o dia “D” de combate à dengue em Rio Branco

-------- Continua depois da Publicidade--------

A Prefeitura de Rio Branco, por meio da Secretaria Municipal de Saúde (Semsa), lançou nesta quarta-feira, 5, o dia “D” de combate ao mosquito transmissor da dengue. A mobilização envolveu as secretarias de Saúde, Educação, Zeladoria e RBTrans e ocorreu no bairro Aeroporto Velho com a finalidade de alertar a população sobre a importância de eliminar os criadouros do Aedes aegypti, transmissor da dengue, zika e chikungunya.

O Município, através da Coordenadoria de Vigilância Epidemiológica, preparou uma série de ações de combate ao mosquito da dengue e, o dia 5 de janeiro foi a data escolhida para lembrar o quanto a prevenção, informação e cuidados, podem ajudar nesse combate.

A programação do dia “D” disponibiliza, entre outros atividades, arrastões de limpeza, mutirões de visitas domiciliares de agentes de endemias, divulgação de materiais informativos em ruas e praças, blitzen, além de distribuição de adesivos para carros.

A Semsa alerta que os locais mais propícios para a proliferação do Aedes aegypti são recipientes expostos à água da chuva. Contudo, é recomendado ficar atento a potenciais criadouros internos, entre outros espaços.

Sheila Andrade, secretária de Saúde, lembrou que o período do ano com maior transmissão são os meses mais chuvosos e de calor. “Por isso é importante que o Aedes aegypti não encontre condições para se desenvolver. Enquanto prefeitura, reunimos algumas secretarias para agir com a proposta de mostrar para a população que nós precisamos combater o mosquito da dengue”, disse Sheila.

Joabe Lira, secretário da Zeladoria, ressaltou que todos os meses ações são realizadas com essa finalidade, mas neste mês, os trabalhos foram intensificados seguindo um cronograma de apoio a Semsa. “Começamos a atuar no início do inverno e, estamos atuando de forma simultânea, nas praças e parques da cidade”, explicou Joabe Lira.

O prefeito Bocalom participou do lançamento da ação e acompanhado dos secretários Sheila Andrade (Semsa) e Joabe Lira da Zeladoria fez corpo-a-corpo da mobilização junto à população e pediu apoio de todos para combater o mosquito.

“A dengue mata! As pessoas precisam entender isso. Essa campanha que a prefeitura está fazendo é no sentido de pedir a ajuda de todos para vencermos a dengue, uma doença que judia demais. Nos ajudem, é esse o apelo”, Ponderou Tião Bocalom.

Os moradores aprovaram a ação de combate à dengue. “Moro há mais de 18 anos aqui no Aeroporto Velho e nunca tinha aparecido uma ação de saúde dessa importância. Estou muito satisfeito”, comentou seu Moacir Felipe.

Dona Maria das Dores, a Dora, contou que já pegou a dengue duas vezes e que a doença foi muito agressiva. “Esse mutirão foi mandado por Deus e, esse trabalho da Prefeitura, chegou na hora certa”.

Fonte: ASCOM