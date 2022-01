Acidente na AC 405 no domingo deixa jovem em estado grave: Campanha pede doação de sangue

-------- Continua depois da Publicidade--------

O jovem Felipe Negreiros ficou em estado grave após se envolver em um acidente de transito na rodovia AC 405 na tarde desse domingo, 16, em Cruzeiro do Sul.

Ele pilotava uma motocicleta na companhia da namorada Ana Julia, quando chocou-se com um automóvel. Ainda não há informações das circunstâncias do acidente.

A mulher se recupera dos ferimentos e será transferida para Rio Branco, mas Felipe encontra-se em estado grave no Hospital do Juruá. Uma campanha de doação de qualquer tipo de sangue está sendo realizada na cidade para ajudar a vítima.

O Comandante do Pelotão de Trânsito de Cruzeiro do Sul, tenente Robson Belo afirma que é o acidente aconteceu em uma estrada que está sendo recapeada e modificada e por isso requer cuidados por parte dos condutores de veículos. “Aconteceu que em uma ultrapassagem, o rapaz da moto acabou colidindo de frente com o veículo. Foi uma colisão grave, uma vez que quando se trata de colisões frontais ela soma as velocidades. Então se ele vinha a 60 e o outro a 60 a colisão é de 120 e multiplicando pelo peso da pessoa é mais de tonelada que bate. Então foi um grave acidente”.