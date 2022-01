Acidente envolvendo três veículos é registrado próximo da BR-364 em Porto Velho

-------- Continua depois da Publicidade--------

A Polícia Rodoviária Federal registrou um grave acidente de trânsito na noite desta quinta-feira (06/01), após um caminhão desgovernado bater em dois veículos na rua da Beira, próximo ao viaduto da Três e meio, zona Sul de Porto Velho.

De acordo com informações apuradas pela equipe do Jornal Eletrônico Portal de Rondônia, o caminhão estava sendo rebocado por outro caminhão, quando o cabo que prendia os dois veículos se soltou.

Em seguida, o caminhão acabou voltando de ré e atingindo dois veículos de passeio.

Com a colisão, os carros acabaram ficando totalmente destruídos, o condutor do veículo de cor preta teve várias escoriações pelo corpo, e foi socorrido por uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu).

Após a remoção dos veículos, a pista foi totalmente liberada pela Polícia Rodoviária Federal.

Fonte: Portal de Rondônia