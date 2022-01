Acidente entre ônibus e carro deixa seis mortos

-------- Continua depois da Publicidade--------

Um acidente entre um carro de passeio e um ônibus de viagem deixou ao menos seis pessoas mortas na madrugada desta quarta-feira (12/1), na BR-020, na altura de Formosa (GO), próximo ao Distrito Federal. De acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), por volta das 00h, os veículos bateram de frente.

O acidente foi na km 37 da rodovia, uma região de zona rural no distrito de Bezerra. De acordo com o Corpo de Bombeiros Militar de Goiás (CBMGO), que atendeu a ocorrência, o ônibus era da empresa Transbrasil, saiu do DF e tinha como destino o estado do Piauí.

O veículo de passeio vinha no sentido de Brasília quando invadiu a pista contrária, colidindo frontalmente e lateralmente contra o ônibus. O carro saiu da pista e caiu em uma vala.

Segundo o corpo de bombeiros, os cinco ocupantes do carro, sendo dois homens, duas mulheres e uma criança, morreram no local.

A sexta vítima era o cobrador do ônibus, que estava de pé no momento da batida e foi arremessado do veículo. O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) atestou os óbitos no local do acidente.

Segundo a PRF, no momento do acidente, chovia e a pista estava molhada.

Fonte: Correio Braziliense