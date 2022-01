Acidente entre dois carros mata 4 pessoas

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) informou que não dá para saber o que causou a batida, já que ela aconteceu no centro da pista. Um do carros seguia sentido a Eunápolis, com apenas o motorista. Alan Kardec Silva Santos, de 42 anos, morreu ainda no local.

O outro seguia sentido Porto Seguro, estavam quatro pessoas de uma mesma família. O motorista, Carlos Antônio Alves Pereira, 62 anos, chegou a ser socorrido pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), mas morreu ainda na ambulância.