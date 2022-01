Acidente entre camionete e carro deixa dois mortos.

-------- Continua depois da Publicidade--------

Um grave acidente entre uma camionete e um carro na PR-323, próximo a Sertanópolis, tirou a vida de duas pessoas na tarde deste domingo (2), por volta das 15h40. Segundo a Polícia Rodoviária Estadual (PRE), os veículos bateram de frente.

A colisão frontal foi na altura do KM 18 e envolveu uma camionete GM/S10, com placas de Ivaiporã e um VW/Spacefox, com placas de Londrina.

O motorista do Spacefox de 43 anos e uma passageira de 37 anos, morreram no local. Uma criança de 11 meses, que também estava no carro foi encaminhada pelo helicóptero do SAMU ao hospital infantil de Londrina, com ferimentos leves. Os corpos foram encaminhados ao IML de Londrina.

Uma passageira de 60 anos que estava na camionete foi encaminha ao hospital municipal de Sertanópolis, com ferimentos leves. O motorista de 36 anos, não teve ferimentos, porém foi encaminhado ao hospital municipal de Sertanópolis por medida de segurança. Foi feito o teste de etilômetro que teve como resultado 0,00 mgl.

As causas do acidente estão sendo apuradas.