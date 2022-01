Acidente deixa condutor preso às ferragens de um carro

-------- Continua depois da Publicidade--------

O condutor Pablo Ferreira Ribeiro, colidiu em um caminhão baú e ficou preso às ferragens, na avenida Torquato Tapajós, bairro Tarumã, zona Oeste. O caso aconteceu na noite deste domingo (2), próximo ao anel viário Sul.

Com impacto da colisão, era impossível acreditar que alguém sobrevivesse. O carro bateu no caminhão enquanto ele estava parado, de acordo com testemunhas.

A equipe do Corpo de Bombeiros Militar do Amazonas (CBMAM) realizou o resgate. Após cerrar partes do carro, o homem foi socorrido e levado para uma unidade hospitalar.

Fonte: Fiscaliza Amazonas via assessoria