Abusado dá uns “petelecos” na mulher na frente dos policiais e vai em cana

E foi na noite deste sábadão, 8 de janeiro, que um indivíduo acabou sendo preso pela Polícia Militar após dar “petelecos” na mulher.

O caso aconteceu no Residencial Rondon, a polícia atendia uma ocorrência, quando :de quebra” no mesmo local e na frente dos policiais o abusado agrediu a mulher e se deu mal.

Os policiais de imediato fez a abordagem no alterado do sujeito, que além da agressão ainda estava com uma paranga no bolso.

Diante da situação, o suspeito recebeu voz de prisão e foi conduzido a Unisp, para entender que não se bate em mulher.