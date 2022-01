A volta do feed antigo: instagram inicia testes para o retorno da ordem cronológica

-------- Continua depois da Publicidade--------

Após o CEO do Instagram, Adam Mosseri, afirmar, durante sessão no Senado dos Estados Unidos em dezembro de 2021, que a plataforma estava estudando retornar com o feed por ordem cronológica, a promessa parece estar sendo colocada em prática. Segundo a rede social, testes estão sendo realizados e a novidade deve chegar ao celular dos usuários ainda no primeiro semestre de 2022.

O feed cronológico era usado pelo Instagram durante os primeiros anos da rede social. Em 2016, esse tipo de ordenação foi substituída por um modelo que mostra as publicações na ordem que o algoritmo da plataforma escolhe, de acordo com o engajamento das publicações. A decisão de voltar a ser como era antes é tomada em meio à polêmica de que o Instagram é nocivo para a saúde mental dos usuários.

Além do retorno da ordem cronológica, outras mudanças estão sendo estudadas para implementação nos primeiros meses de 2022. Mosseri explicou, em vídeo publicado nas redes, que o usuário poderá escolher a forma em que mais se identifica para receber as postagens. “Estamos testando novas maneiras de as pessoas terem mais escolha e controle sobre o que veem no feed”, disse o executivo.

Alternativas

Se tudo der certo, até o final do primeiro semestre deste ano, todos os usuários do Instagram terão, à disposição, três formas diferentes de visualizar a linha do tempo de postagens. A primeira irá se chamar “home”, em que o feed permanece da forma em que é hoje, com publicações ordenadas a partir do que o algoritmo acredita que despertará mais interesse e inclui recomendações de contas que os usuários não seguem.

A segunda alternativa será a “favoritos”, em que o internauta cria uma lista com os perfis que mais gosta e o feed será ordenado de acordo com essas páginas salvas, que podem ser inclusive as contas dos amigos próximos (close friends). Essa forma de visualização também será organizada de forma cronológica.

A terceira e última opção é a “seguindo”, em que as publicações aparecem como era nos primórdios do Instagram, em ordem cronológica apenas com as contas que os usuários seguem, e sem recomendações da rede social.

